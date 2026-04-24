Bordeaux passé-présent : voyage dans le port de la Lune, Pont de pierre, Bordeaux

Bordeaux passé-présent : voyage dans le port de la Lune Mercredi 10 juin, 14h00 Pont de pierre Gironde

3€, gratuit Carte Jeune (règlement en espèces ou par chèque)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T16:00:00+02:00

Sur les quais entre le pont de pierre et les Chartrons, Bordeaux Patrimoine Mondial et Clem Patrimoine vous invitent à un petit voyage dans le temps et l’espace, au fil du fleuve.

La Garonne à Bordeaux a inspiré de nombreux artistes : les dessins, peintures, gravures ou photographies figurant les activités portuaires et les paysages des berges, constituent d’incroyables témoignages historiques. Grâce aux photographies stéréoscopiques anciennes du fond CLEM, permettant une visualisation en relief, le Bordeaux d’autrefois reprend vie ! Mise en regard du paysage urbain d’aujourd’hui, cette plongée dans le passé révèle toute l’évolution de la ville et de ses relations avec le fleuve.

Visite animée avec le CLEM Patrimoine

10 juin à 14h (durée : 2h)

Rdv devant le pont de pierre, côté rive gauche

3€, gratuit Carte Jeune (règlement en espèces ou par chèque)

Réservation : mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr

Pont de pierre 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr »}] [{« link »: « mailto:mediation.bpm@mairie-bordeaux.fr »}]

Visite animée avec le CLEM Patrimoine visite balade

Fréderic Deval – mairie de Bordeaux