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Bordeaux Tasting 2026, Palais de la Bourse, Bordeaux

samedi 12 décembre 2026 · Palais de la Bourse · Bordeaux

Bordeaux Tasting 2026, Palais de la Bourse, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 12 décembre 2026
Fin
dimanche 13 décembre 2026
Lieu
Palais de la Bourse
Adresse
Place de la Bourse 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Sur réservation

Bordeaux Tasting 2026 12 et 13 décembre Palais de la Bourse Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-12T10:30:00+01:00 – 2026-12-12T18:30:00+01:00
Fin : 2026-12-13T10:30:00+01:00 – 2026-12-13T18:00:00+01:00

Depuis 15 ans, c’est le rendez-vous incontournable des amoureux du vin à Bordeaux.
Créé et organisé par Terre de Vins, le média 360° de référence des vins et spiritueux, cet événement exceptionnel revient les 12 et 13 décembre prochains au cœur de la Place de la Bourse pour souffler sa 15ème bougie !
Que vous soyez fin connaisseur ou simple curieux, rejoignez-nous pour un week-end unique et festif :
Rencontres & Dégustations : Échangez en direct avec plus de 100 vignerons passionnés sélectionnés par Terre de Vins.
Un cadre prestigieux : Dégustez les plus grands crus classés au cœur du Palais de la Bourse.
Masterclasses : Initiez-vous ou perfectionnez-vous aux côtés d’experts du secteur.
Un moment de partage, de convivialité et de grandes découvertes à ne pas manquer.
Réservez vite votre pass, les places sont limitées !

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Les 12 et 13 décembre, vivez Bordeaux Tasting : dégustations, rencontres avec plus de 100 vignerons et masterclasses au Palais de la Bourse.

Terre de Vins

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