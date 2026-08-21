Bordeaux Tasting 2026, Palais de la Bourse, Bordeaux
samedi 12 décembre 2026 · Palais de la Bourse · Bordeaux
Informations pratiques
Bordeaux Tasting 2026 12 et 13 décembre Palais de la Bourse Gironde
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-12T10:30:00+01:00 – 2026-12-12T18:30:00+01:00
Fin : 2026-12-13T10:30:00+01:00 – 2026-12-13T18:00:00+01:00
Depuis 15 ans, c’est le rendez-vous incontournable des amoureux du vin à Bordeaux.
Créé et organisé par Terre de Vins, le média 360° de référence des vins et spiritueux, cet événement exceptionnel revient les 12 et 13 décembre prochains au cœur de la Place de la Bourse pour souffler sa 15ème bougie !
Que vous soyez fin connaisseur ou simple curieux, rejoignez-nous pour un week-end unique et festif :
Rencontres & Dégustations : Échangez en direct avec plus de 100 vignerons passionnés sélectionnés par Terre de Vins.
Un cadre prestigieux : Dégustez les plus grands crus classés au cœur du Palais de la Bourse.
Masterclasses : Initiez-vous ou perfectionnez-vous aux côtés d’experts du secteur.
Un moment de partage, de convivialité et de grandes découvertes à ne pas manquer.
Réservez vite votre pass, les places sont limitées !
Palais de la Bourse Place de la Bourse 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://yp.events/8c9096d0-4b1c-4298-91ef-1cf7f317b5b8/BORDEAUX-TASTING-2026?from=AGENDA »}]
Les 12 et 13 décembre, vivez Bordeaux Tasting : dégustations, rencontres avec plus de 100 vignerons et masterclasses au Palais de la Bourse.
Terre de Vins
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