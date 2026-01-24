Boréale, la naissance des aurores

17 Rue de la Vasselière Monts Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 15:00:00

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Boréale, la naissance des aurores

Un petit chien et une jeune ourse, tous deux orphelins, entreprennent un formidable et singulier voyage, bien décidés à percer le secret des aurores boréales… Cap au nord ! Guidés par l’apparition des mystérieuses lumières, poursuivant les flèches sinueuses des éto

Boréale, la naissance des aurores

Un petit chien et une jeune ourse, tous deux orphelins, entreprennent un formidable et singulier voyage, bien décidés à percer le secret des aurores boréales… Cap au nord ! Guidés par l’apparition des mystérieuses lumières, poursuivant les flèches sinueuses des étoiles, ils remontent vers l’horizon, en quête de l’endroit où naissent les aurores.

Traversant le monde au cœur d’une nature sauvage, tantôt amicale, souvent impitoyable, voilà que nos deux amis font l’apprentissage de la solidarité, du courage et de la détermination. Cheminant sans relâche, ils feront ensemble de nombreuses rencontres, croisant la route d’animaux grands ou petits, doux ou menaçants, chacun ayant sa propre idée quant à l’origine des lumières dans le ciel. .

17 Rue de la Vasselière Monts 37260 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 34 11 80 culture@monts.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Boréale, the birth of the aurora

A little dog and a young bear, both orphans, embark on a fantastic and unusual journey, determined to discover the secret of the aurora borealis? Head north! Guided by the appearance of the mysterious lights, chasing the sinuous arrows of the stars, they set out to discover the secret of the Northern Lights

L’événement Boréale, la naissance des aurores Monts a été mis à jour le 2026-01-24 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme