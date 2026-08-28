Botanique Connectée découvrir et nommer ce qu’on a sous les yeux Parking du Corset Retournac
samedi 31 octobre 2026 · Parking du Corset · Retournac
Informations pratiques
Retournac
Botanique Connectée découvrir et nommer ce qu’on a sous les yeux
Parking du Corset Au pied du château d’Artias Retournac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 14:00:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Venez partager un moment au grand air, à la découverte des plantes et de leurs petits secrets, en compagnie de Charlie Braesch, animateur nature.
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Parking du Corset Au pied du château d’Artias Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 27 31 82 legoutdusauvage@gmail.com
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English :
Come spend some time outdoors, %E0 discovering plants and their little secrets, with nature guide Charlie Braesch.
L’événement Botanique Connectée découvrir et nommer ce qu’on a sous les yeux Retournac a été mis à jour le 2026-08-28 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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