Botanique Connectée découvrir et nommer ce qu’on a sous les yeux Parking du Corset Retournac

Informations pratiques

Retournac

Botanique Connectée découvrir et nommer ce qu’on a sous les yeux

Parking du Corset Au pied du château d’Artias Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 14:00:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Venez partager un moment au grand air, à la découverte des plantes et de leurs petits secrets, en compagnie de Charlie Braesch, animateur nature.

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Parking du Corset Au pied du château d’Artias Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 82 27 31 82 legoutdusauvage@gmail.com

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English :

Come spend some time outdoors, %E0 discovering plants and their little secrets, with nature guide Charlie Braesch.

L’événement Botanique Connectée découvrir et nommer ce qu’on a sous les yeux Retournac a été mis à jour le 2026-08-28 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire