Soirée de clôture de la Guinguette des Pimprenelles La Guinguette des Pimprenelles Retournac
vendredi 4 septembre 2026 · La Guinguette des Pimprenelles · Retournac
Informations pratiques
Retournac
Soirée de clôture de la Guinguette des Pimprenelles
La Guinguette des Pimprenelles 777 route des Fromentaux Retournac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 18:00:00
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04
Venez à la soirée de clôture de la Guinguette des Pimprenelles. Au programme, stands de fripes, jeux et animations, vous attendent avec Free Sdorvia et DJ Fiura Rose pour une ambiance musicale électro urbaine & bass music. Buvette et restauration.
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La Guinguette des Pimprenelles 777 route des Fromentaux Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lespimprenelles43@gmail.com
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English :
Come to the closing night of the Guinguette des Pimprenelles. The lineup includes thrift clothing booths, games, and entertainment, featuring Free Sdorvia and DJ Fiura Rose for an urban electro and bass music vibe. Refreshments and food will be available.
L’événement Soirée de clôture de la Guinguette des Pimprenelles Retournac a été mis à jour le 2026-06-20 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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