RANDO ET EQUIPE D’ORIENTATION EN SEMI NOCTURNE Lavoir du Hameau de Chanoux 43130 Retournac Retournac

samedi 22 août 2026 · Lavoir du Hameau de Chanoux 43130 Retournac · Retournac

Informations pratiques

Retournac

RANDO ET EQUIPE D’ORIENTATION EN SEMI NOCTURNE

Lavoir du Hameau de Chanoux 43130 Retournac 143 CHEMIN DE CHANOUX Retournac Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Rando groupée semi nocturne de 9km 230d+

ou Rencontre d’orientation semi nocturne par équipe de 2 à 4 personnes

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Lavoir du Hameau de Chanoux 43130 Retournac 143 CHEMIN DE CHANOUX Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 79 52 37 chanou43130@gmail.com

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English :

9-km semi-night group hike with 230d+ elevation gain

or Semi-night orienteering event in teams of 2 to 4 people

L’événement RANDO ET EQUIPE D’ORIENTATION EN SEMI NOCTURNE Retournac a été mis à jour le 2026-07-08 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire