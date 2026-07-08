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RANDO ET EQUIPE D’ORIENTATION EN SEMI NOCTURNE Lavoir du Hameau de Chanoux 43130 Retournac Retournac

samedi 22 août 2026 · Lavoir du Hameau de Chanoux 43130 Retournac · Retournac

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Lieu
Lavoir du Hameau de Chanoux 43130 Retournac
Adresse
143 CHEMIN DE CHANOUX
Ville
43130 Retournac
Département
Haute-Loire
Tarif
8 8

Retournac

RANDO ET EQUIPE D’ORIENTATION EN SEMI NOCTURNE

Lavoir du Hameau de Chanoux 43130 Retournac 143 CHEMIN DE CHANOUX Retournac Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Rando groupée semi nocturne de 9km 230d+
ou Rencontre d’orientation semi nocturne par équipe de 2 à 4 personnes
  .

Lavoir du Hameau de Chanoux 43130 Retournac 143 CHEMIN DE CHANOUX Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 79 52 37  chanou43130@gmail.com

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English :

9-km semi-night group hike with 230d+ elevation gain
or Semi-night orienteering event in teams of 2 to 4 people

L’événement RANDO ET EQUIPE D’ORIENTATION EN SEMI NOCTURNE Retournac a été mis à jour le 2026-07-08 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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