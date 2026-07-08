RANDO ET EQUIPE D’ORIENTATION EN SEMI NOCTURNE Lavoir du Hameau de Chanoux 43130 Retournac Retournac
samedi 22 août 2026 · Lavoir du Hameau de Chanoux 43130 Retournac · Retournac
Informations pratiques
Retournac
RANDO ET EQUIPE D’ORIENTATION EN SEMI NOCTURNE
Lavoir du Hameau de Chanoux 43130 Retournac 143 CHEMIN DE CHANOUX Retournac Haute-Loire
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Rando groupée semi nocturne de 9km 230d+
ou Rencontre d’orientation semi nocturne par équipe de 2 à 4 personnes
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Lavoir du Hameau de Chanoux 43130 Retournac 143 CHEMIN DE CHANOUX Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 63 79 52 37 chanou43130@gmail.com
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English :
9-km semi-night group hike with 230d+ elevation gain
or Semi-night orienteering event in teams of 2 to 4 people
L’événement RANDO ET EQUIPE D’ORIENTATION EN SEMI NOCTURNE Retournac a été mis à jour le 2026-07-08 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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