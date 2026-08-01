Festivités et Feu d’artifice en Bords de Loire Sur les bords de Loire Retournac

vendredi 28 août 2026 · Sur les bords de Loire · Retournac

Informations pratiques

Retournac

Festivités et Feu d’artifice en Bords de Loire

Sur les bords de Loire Chemin du Camping Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 19:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-08-28

19h Bal, buvette et snacking sucré salé, organisé par l’Amicale du Personnel Communal de Retournac (APCR) 22h30 Feu d’artifice 23h Bal populaire. Sous réserves des conditions météorologiques.

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Sur les bords de Loire Chemin du Camping Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 00

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English :

7:00 p.m.: Dance, refreshments, and sweet and savory snacks, organized by the Retournac Municipal Employees’ Association (APCR) 10:30 p.m.: Fireworks 11:00 p.m. ? Community dance. Subject to weather conditions.

L’événement Festivités et Feu d’artifice en Bords de Loire Retournac a été mis à jour le 2026-08-10 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire