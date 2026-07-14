Informations pratiques

Retournac

Concert d’été

Place Boncompain Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:30:00

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-21

Soirée musicale avec le groupe Rue Traversière . Groupe de musique, reprises variété & pop/rock, des années 60 à nos jours.

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Place Boncompain Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 00

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English :

Musical evening with the band Rue Traversière. The band performs a mix of variety and pop/rock covers from the 1960s to the present.

L’événement Concert d’été Retournac a été mis à jour le 2026-07-06 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire