Soirée Dub avec DJ Fullsirk et Sly Sugar La Guinguette des Pimprenelles Retournac
Soirée Dub avec DJ Fullsirk et Sly Sugar La Guinguette des Pimprenelles Retournac samedi 22 août 2026.
Retournac
Soirée Dub avec DJ Fullsirk et Sly Sugar
La Guinguette des Pimprenelles 777 route des Fromentaux Retournac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 18:00:00
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
La Guinguette des Pimprenelles vibrera au son d’une soirée dub avec DJ Fullsirk et Sly Sugar, entre bass house et reggae dub massif. Une ambiance festive pour danser et vibrer. Buvette et restauration sur place.
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La Guinguette des Pimprenelles 777 route des Fromentaux Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lespimprenelles43@gmail.com
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English :
La Guinguette des Pimprenelles will come alive to the sounds of a dub night featuring DJ Fullsirk and Sly Sugar, blending bass house and massive reggae dub. A festive atmosphere perfect for dancing and letting loose. Refreshments and food available on site.
L’événement Soirée Dub avec DJ Fullsirk et Sly Sugar Retournac a été mis à jour le 2026-06-20 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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