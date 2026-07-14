Informations pratiques

Retournac

Vide grenier

Lieu-dit Le Liard Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Venez chiner tout au long de la journée !

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Lieu-dit Le Liard Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 62 48 68

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English :

Come browse for bargains all day long!

L’événement Vide grenier Retournac a été mis à jour le 2026-07-06 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire