AGENDA · Retournac
Vide grenier Retournac
samedi 15 août 2026 · Retournac
Informations pratiques
Retournac
Vide grenier
Lieu-dit Le Liard Retournac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Venez chiner tout au long de la journée !
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Lieu-dit Le Liard Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 62 48 68
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English :
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L’événement Vide grenier Retournac a été mis à jour le 2026-07-06 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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