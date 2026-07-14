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AGENDA · Retournac

Vide grenier Retournac

samedi 15 août 2026 · Retournac

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Adresse
Lieu-dit Le Liard
Ville
43130 Retournac
Département
Haute-Loire
Tarif

Retournac

Vide grenier

Lieu-dit Le Liard Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-15

Venez chiner tout au long de la journée !
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Lieu-dit Le Liard Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 62 48 68 

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English :

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L’événement Vide grenier Retournac a été mis à jour le 2026-07-06 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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