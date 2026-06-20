Fête foraine déjantée La Guinguette des Pimprenelles Retournac

Retournac

Fête foraine déjantée

La Guinguette des Pimprenelles 777 route des Fromentaux Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-14

La Guinguette des Pimprenelles se transforme en fête foraine déjantée avec la carte blanche au Collectif Dab ! Au programme animations, contes, spectacles et concerts dans une ambiance festive, insolite et conviviale. Buvette et restauration sur place.

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La Guinguette des Pimprenelles 777 route des Fromentaux Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lespimprenelles43@gmail.com

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English :

La Guinguette des Pimprenelles is transforming into a late-night carnival with the Collectif Dab taking the reins! On the program: activities, storytelling, performances, and concerts in a festive, unique, and friendly atmosphere. Refreshments and food available on site.

L’événement Fête foraine déjantée Retournac a été mis à jour le 2026-06-20 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire