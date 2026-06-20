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Fête foraine déjantée La Guinguette des Pimprenelles Retournac

Fête foraine déjantée La Guinguette des Pimprenelles Retournac vendredi 14 août 2026.

Lieu
La Guinguette des Pimprenelles
Adresse
777 route des Fromentaux
Ville
43130 Retournac
Département
Haute-Loire
Début
vendredi 14 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Tarif

Retournac

Fête foraine déjantée

La Guinguette des Pimprenelles 777 route des Fromentaux Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-15

Date(s) :
2026-08-14

La Guinguette des Pimprenelles se transforme en fête foraine déjantée avec la carte blanche au Collectif Dab ! Au programme animations, contes, spectacles et concerts dans une ambiance festive, insolite et conviviale. Buvette et restauration sur place.
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La Guinguette des Pimprenelles 777 route des Fromentaux Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   lespimprenelles43@gmail.com

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English :

La Guinguette des Pimprenelles is transforming into a late-night carnival with the Collectif Dab taking the reins! On the program: activities, storytelling, performances, and concerts in a festive, unique, and friendly atmosphere. Refreshments and food available on site.

L’événement Fête foraine déjantée Retournac a été mis à jour le 2026-06-20 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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