Fête foraine déjantée La Guinguette des Pimprenelles Retournac
Fête foraine déjantée La Guinguette des Pimprenelles Retournac vendredi 14 août 2026.
Retournac
Fête foraine déjantée
La Guinguette des Pimprenelles 777 route des Fromentaux Retournac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-14
La Guinguette des Pimprenelles se transforme en fête foraine déjantée avec la carte blanche au Collectif Dab ! Au programme animations, contes, spectacles et concerts dans une ambiance festive, insolite et conviviale. Buvette et restauration sur place.
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La Guinguette des Pimprenelles 777 route des Fromentaux Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lespimprenelles43@gmail.com
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English :
La Guinguette des Pimprenelles is transforming into a late-night carnival with the Collectif Dab taking the reins! On the program: activities, storytelling, performances, and concerts in a festive, unique, and friendly atmosphere. Refreshments and food available on site.
L’événement Fête foraine déjantée Retournac a été mis à jour le 2026-06-20 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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