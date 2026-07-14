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AGENDA · Retournac

Randonnée nocturne Retournac

samedi 22 août 2026 · Retournac

Informations pratiques

Début
samedi 22 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Village de Chanoux
Ville
43130 Retournac
Département
Haute-Loire
Tarif

Retournac

Randonnée nocturne

Village de Chanoux Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 20:30:00
fin : 2026-08-22

Date(s) :
2026-08-22

Petite randonnée en soirée au départ du Village de Chanoux.
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Village de Chanoux Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 71 76 37  chanou43130@gmail.com

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English :

A short evening hike starting from the village of Chanoux.

L’événement Randonnée nocturne Retournac a été mis à jour le 2026-07-06 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

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