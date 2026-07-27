Informations pratiques

Retournac

Visite du Musée de la photo et du cinéma Sabatier/Ciné Rex

7 avenue de la gare Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

André Sabatier vous accueille dans son musée pour découvrir près de 1 300 appareils anciens lanternes magiques, caméras, projecteurs… dont certains datent de la fin du XIXᵉ siècle. Projection permanente de films sur le Retournac d’autrefois.

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7 avenue de la gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes patrimoine.retournac@outlook.fr

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English :

André Sabatier welcomes you to his museum to discover nearly 1,300 vintage devices—including magic lanterns, cameras, and projectors—some of which date back to the late 19th century. There is a continuous screening of films about Retournac in days gone by.

L’événement Visite du Musée de la photo et du cinéma Sabatier/Ciné Rex Retournac a été mis à jour le 2026-07-27 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire