Visite du Musée de la photo et du cinéma Sabatier/Ciné Rex Retournac
samedi 19 septembre 2026 · Retournac
Informations pratiques
Retournac
Visite du Musée de la photo et du cinéma Sabatier/Ciné Rex
7 avenue de la gare Retournac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
André Sabatier vous accueille dans son musée pour découvrir près de 1 300 appareils anciens lanternes magiques, caméras, projecteurs… dont certains datent de la fin du XIXᵉ siècle. Projection permanente de films sur le Retournac d’autrefois.
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7 avenue de la gare Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes patrimoine.retournac@outlook.fr
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English :
André Sabatier welcomes you to his museum to discover nearly 1,300 vintage devices—including magic lanterns, cameras, and projectors—some of which date back to the late 19th century. There is a continuous screening of films about Retournac in days gone by.
L’événement Visite du Musée de la photo et du cinéma Sabatier/Ciné Rex Retournac a été mis à jour le 2026-07-27 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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