AGENDA · Retournac
Forum des Associations Retournac
samedi 5 septembre 2026 · Retournac
Informations pratiques
Retournac
Forum des Associations
Au Gymnase Retournac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 09:00:00
fin : 2026-09-05 12:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Retrouvez les associations de 9h à 12h au gymnase.
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Au Gymnase Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 00
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English :
Come meet the clubs from 9 a.m. to 12 p.m. at the gym.
L’événement Forum des Associations Retournac a été mis à jour le 2026-07-06 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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