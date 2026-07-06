Informations pratiques

Retournac

Forum des Associations

Au Gymnase Retournac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 09:00:00

fin : 2026-09-05 12:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Retrouvez les associations de 9h à 12h au gymnase.

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Au Gymnase Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 41 00

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English :

Come meet the clubs from 9 a.m. to 12 p.m. at the gym.

L’événement Forum des Associations Retournac a été mis à jour le 2026-07-06 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire