Concert avec Frédéric BOBIN et Joana MENDIL Espace Scénique de la Filature Retournac
samedi 5 septembre 2026 · Espace Scénique de la Filature · Retournac
Informations pratiques
Retournac
Concert avec Frédéric BOBIN et Joana MENDIL
Espace Scénique de la Filature Allée des Platanes Retournac Haute-Loire
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Jusqu’à 10 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 20:30:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Concert avec en première partie Frédéric Bobin, et en deuxième partie Joana Mendil et ses musiciens, en hommage à Maurane. Avec André Gobbato à la contrebasse et Gilles Trial à la guitare.
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Espace Scénique de la Filature Allée des Platanes Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 36 75 78 49
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English :
Concert featuring Frédéric Bobin as the opening act, followed by Joana Mendil and her musicians in a tribute to Maurane. With André Gobbato on double bass and Gilles Trial on guitar.
L’événement Concert avec Frédéric BOBIN et Joana MENDIL Retournac a été mis à jour le 2026-08-22 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire
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