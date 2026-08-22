Concert avec Frédéric BOBIN et Joana MENDIL Espace Scénique de la Filature Retournac

Informations pratiques

Retournac

Concert avec Frédéric BOBIN et Joana MENDIL

Espace Scénique de la Filature Allée des Platanes Retournac Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Jusqu’à 10 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 20:30:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Concert avec en première partie Frédéric Bobin, et en deuxième partie Joana Mendil et ses musiciens, en hommage à Maurane. Avec André Gobbato à la contrebasse et Gilles Trial à la guitare.

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Espace Scénique de la Filature Allée des Platanes Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 36 75 78 49

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English :

Concert featuring Frédéric Bobin as the opening act, followed by Joana Mendil and her musicians in a tribute to Maurane. With André Gobbato on double bass and Gilles Trial on guitar.

L’événement Concert avec Frédéric BOBIN et Joana MENDIL Retournac a été mis à jour le 2026-08-22 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire