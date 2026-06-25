Bottière l’été Maison de quartier de la Bottière Nantes jeudi 23 juillet 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-23 15:00 – 17:30

Gratuit : oui Tout public

En partenariat avec le centre socioculturel Accoord Bottière et les partenaires du quartierLectures sous toutes leurs formes.Renseignements à la médiathèque Floresca Guépin

Maison de quartier de la Bottière Nantes 44300



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