Bottière l’été Maison de quartier de la Bottière Nantes
Bottière l’été Maison de quartier de la Bottière Nantes jeudi 23 juillet 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-07-23 15:00 – 17:30
Gratuit : oui Tout public
En partenariat avec le centre socioculturel Accoord Bottière et les partenaires du quartierLectures sous toutes leurs formes.Renseignements à la médiathèque Floresca Guépin
Maison de quartier de la Bottière Nantes 44300
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