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Bottière l’été Maison de quartier de la Bottière Nantes

Bottière l’été Maison de quartier de la Bottière Nantes

Bottière l’été Maison de quartier de la Bottière Nantes jeudi 23 juillet 2026.

Lieu : Maison de quartier de la Bottière

Adresse : 147 route de Sainte-Luce - Nantes

Ville : 44300 Nantes

Département : Loire-Atlantique

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 15:00

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-23 15:00 – 17:30
Gratuit : oui  Tout public 

En partenariat avec le centre socioculturel Accoord Bottière et les partenaires du quartierLectures sous toutes leurs formes.Renseignements à la médiathèque Floresca Guépin

Maison de quartier de la Bottière Nantes 44300


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