Bottines et Maisons closes 43 Grande Rue Le Mans
jeudi 27 août 2026 · 43 Grande Rue · Le Mans
Informations pratiques
Le Mans
Bottines et Maisons closes
43 Grande Rue 41-43 Grande Rue, 72000 Le Mans Le Mans Sarthe
Tarif : – – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27 10:30:00
fin : 2026-08-27 12:15:00
Date(s) :
2026-08-27
Partons à la découverte des maisons closes de la cité Plantagenêt et de la vie quotidienne de leurs pensionnaires. Un moment où se confrontent des souvenirs souvent enjolivés par l’imaginaire des écrivains et des peintres.
Jauge de 25 personnes. .
43 Grande Rue 41-43 Grande Rue, 72000 Le Mans Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
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English :
Let’s set out to explore the brothels of the Plantagenet district and the daily lives of their residents. A moment when memories—often embellished by the imaginations of writers and painters—come face to face.
L’événement Bottines et Maisons closes Le Mans a été mis à jour le 2026-08-06 par CDT72
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