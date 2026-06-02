BOUBOUNDOU L’ELEPHANT CIE ARFOLIE THEATRE DES PREAMBULES Muret

Muret

BOUBOUNDOU L’ELEPHANT CIE ARFOLIE

THEATRE DES PREAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret Haute-Garonne

Tarif : 6.5 – 6.5 – 8 EUR

6.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 11:00:00

fin : 2026-07-18 11:30:00

Date(s) :

2026-07-15

Un conte musical pour les tout-petits qui aborde avec humour le sujet de l’acceptation de soi même.

Un conte musical pour les tout-petits, proposé par la Cie Arfolie

De 1 à 5 ans 35 min

Bouboundou , tout jeune éléphanteau de la savane africaine, vit heureux, paisible, espiègle dans les pas de sa grande et énorme maman ! Jusqu’au jour où , au hasard d’un marigot où il se désaltère il aperçoit son reflet ingrat et rondouillard dans l’eau.

NON, non et non il ne veux plus être un éléphant avec de grandes oreilles, avec de grosses pattes, avec un long nez et avec de lourdes fesses, il veux être….

Alors Bouboudoum se met à vouloir très fort être un zèbre rapide et élégant, car sa maman lui a toujours dit dans la vie quand on veut on peut !

Un conte drôle, avec des personnages tous doux , très musical et rythmé qui aborde avec humour le sujet de l’acceptation de soi même. 6.5 .

THEATRE DES PREAMBULES 22 Avenue Jacques Douzans Muret 31600 Haute-Garonne Occitanie +33 9 87 37 84 73 contact@theatredespreambules.com

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English :

A musical tale for toddlers that takes a humorous look at self-acceptance.

L’événement BOUBOUNDOU L’ELEPHANT CIE ARFOLIE Muret a été mis à jour le 2026-06-02 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE