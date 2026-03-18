Bouchon de Briare Dégustation de Coteaux du Giennois avec le Clos des Cortillaux

Quai Mazoyer Briare Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 10:00:00

fin : 2026-09-27 13:00:00

Date(s) :

2026-09-27

À l’occasion du Bouchon de Briare, la Maison du Pont-Canal accueille une dégustation de vins des Coteaux du Giennois proposée par le Clos des Cortillaux. Un moment convivial pour découvrir les saveurs du terroir local. Rendez-vous le 27 septembre pour cette parenthèse gourmande au cœur de Briare.

Dans le cadre du Bouchon de Briare, la Maison du Pont-Canal vous propose une dégustation de vins des Coteaux du Giennois animée par le Clos des Cortillaux. Ce rendez-vous convivial invite à découvrir toute la richesse et la diversité de cette appellation ligérienne, entre savoir-faire viticole et plaisir de la dégustation.

Au fil des verres, les vignerons partageront leur passion et présenteront leurs cuvées issues du terroir des Coteaux du Giennois. L’occasion d’en apprendre davantage sur ces vins du Centre-Loire tout en profitant de l’ambiance festive et rétro du Bouchon de Briare.

Une pause gourmande et authentique à vivre au cœur de l’événement, pour les amateurs de vin comme pour les curieux en quête de découvertes locales. .

Quai Mazoyer Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 45 04 62 17 contact@lamaisondupontcanal.com

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English :

To mark the Bouchon de Briare, the Maison du Pont-Canal is hosting a wine tasting of Coteaux du Giennois wines, organized by Clos des Cortillaux. A convivial opportunity to discover the flavours of the local terroir. Join us on September 27 for this gourmet interlude in the heart of Briare.

L’événement Bouchon de Briare Dégustation de Coteaux du Giennois avec le Clos des Cortillaux Briare a été mis à jour le 2026-03-18 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX