BOUGEOTHÈQUE MUNICIPALE, Salle activité Emmanuelle Ajon, Bordeaux

Informations pratiques

• BOUGEOTHÈQUE MUNICIPALE Samedi 12 décembre, 15h30 Salle activité Emmanuelle Ajon Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-12T15:30:00+01:00 – 2026-12-12T17:30:00+01:00

Fin : 2026-12-12T15:30:00+01:00 – 2026-12-12T17:30:00+01:00

La Ville vous propose un espace de motricité libre pour les bébés et enfants de moins de 3 ans et leur parent, en présence d’une psychomotricienne. La bougeothèque est un espace spécifiquement adapté aux 0-3 ans pour explorer avec son corps, développer ses compétences, grandir à son rythme, se sentir capable. Pour les parents, c’est être aux côtés et s’émerveiller de la prise d’autonomie et de confiance de son tout petit, mais aussi partager ses questions.

Samedi après-midi de 15 h 30 à 17 h 30

l 3 octobre

l 14 novembre

l 12 décembre

l 16 janvier

€ Gratuit sans inscription.

Arrivée et départ libres sur le créneau.

Attention, places limitées selon la fréquentation.

Renseignements : 05 56 24 62 35

Avec le soutien de la CAF de la Gironde, Fonds National

Parentalité.

« Bougeothèque », création de la commune de

Lambersart (59).

Salle activité Emmanuelle Ajon 12 rue docteur yersin bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine

La Ville vous propose un espace de motricité libre pour les bébés et enfants de moins de 3 ans et leur parent, en présence d’une psychomotricienne. motricité libre parents

Conception graphique : direction de la communication, mairie de Bordeaux / 2026