Bougez tout l’été avec Les Cercles de la Forme Rives de Seine Paris

Informations pratiques

Dans le cadre de Paris Plages, Les Cercles de la Forme vous donnent rendez-vous tout l’été sur les Rives de Seine pour des séances sportives gratuites et accessibles à tous les adultes.

Encadrées par des coachs diplômés, ces animations permettent de découvrir différentes disciplines dans une ambiance conviviale et dynamique. Renforcement musculaire, cardio training, mobilité, stretching et autres activités fitness rythmeront la programmation estivale.

Que vous soyez débutant ou sportif confirmé, ces séances sont conçues pour permettre à chacun de pratiquer une activité physique adaptée à son niveau, dans un cadre exceptionnel au cœur de Paris.

Venez profiter d’un moment de sport, de bien-être et de partage en plein air avec les équipes des Cercles de la Forme.

N’oubliez pas d’amener une gourde ou une bouteille d’eau afin de vous hydrater lors de la séance !

Tout l’été, retrouvez les coachs des Cercles de la Forme sur les Rives de Seine pour des séances sportives en plein air, accessibles à tous les niveaux, dans un cadre unique au cœur de Paris.

Du lundi 06 juillet 2026 au dimanche 30 août 2026 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 10h00 à 18h00

gratuit Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-06T13:00:00+02:00

fin : 2026-08-30T21:00:00+02:00

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Rives de Seine Rives de Seine 75004 Paris

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