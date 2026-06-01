BOUKAN BELE en concert la FÊTE DE LA MUSIQUE 2026 à Issy-Les-Moulineaux, Place de la Mairie, Issy-les-Moulineaux
BOUKAN BELE en concert la FÊTE DE LA MUSIQUE 2026 à Issy-Les-Moulineaux, Place de la Mairie, Issy-les-Moulineaux dimanche 21 juin 2026.
BOUKAN BELE en concert la FÊTE DE LA MUSIQUE 2026 à Issy-Les-Moulineaux Dimanche 21 juin, 17h30 Place de la Mairie Hauts-de-Seine
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-21T17:30:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-21T17:30:00+02:00 – 2026-06-21T18:00:00+02:00
Créée en 1988, BOUKAN est une association, ayant pour but de promouvoir la culture afro-caribéenne à travers diverses activités socio-culturelles pour adultes et adolescents. L’association propose des ateliers de Bèlè (musique, chant et danse traditionnels de Martinique) et de carnaval antillais. Elle réalise régulièrement des prestations pour des festivals, des mariages, la retraite aux flambeaux du 13 juillet, des évènements divers. Sa philosophie : le partage, la transmission de la culture et la convivialité.
Place de la Mairie place de la Mairie 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France
Dimanche 21 juin 2026, Le réacteur présente BOUKAN BELE à la fête de la musique
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