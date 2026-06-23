Informations pratiques

Le Touquet-Paris-Plage

Boulevard des Airs

Palais des Congrès Salle Ravel Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-13

fin : 2027-03-13

Date(s) :

2027-03-13

Le samedi 13 mars 2027 à 20h30

À partir de 35 €

Boulevard des Airs (BDA) est un groupe de musique français aux sonorités éclectiques mêlant pop, électro, chanson, musiques du monde… Les divers albums, tous autoproduits, rencontrent un succès notoire, portés par des collaborations et des titres phares tels qu’ Emmène-moi , Je me dis que toi aussi , Bruxelles , Demain de bon matin ou encore Allez reste en duo avec Vianney.

Deux fois consécutivement nommés aux Victoires de la musique pour leur album Je me dis que toi aussi (2019 et 2020), le groupe a terminé sa dernière tournée en passant par les Zéniths et les scènes des plus grands festivals français, parfaits témoins de son amour pour le live et le partage avec le public.

BDA écrit et compose toutes ses chansons et signe également des titres pour et avec de nombreux artistes C’est pas si facile avec Carbonne Allez reste avec Vianney A côté de toi pour le single des Enfoirés Et toi pour Claudio Capéo Tous les deux pour Patrick Bruel Viens pour Yannick Noah Demain de bon matin avec Zaz. .

Palais des Congrès Salle Ravel Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com

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English :

L’événement Boulevard des Airs Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-06-23 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage