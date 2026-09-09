Le secret des objectifs Le Touquet-Paris-Plage
mercredi 9 septembre 2026 · Le Touquet-Paris-Plage
Informations pratiques
Le Touquet-Paris-Plage
Le secret des objectifs
Musée du Touquet-Paris-Plage Edouard Champion Angle avenue du golf avenue du château Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-09
Mercredi 9 septembre 2026
Samedi 12 septembre 2026
Dimanche 13 septembre 2026
Mercredi 16 septembre 2026
Samedi 19 septembre 2026
Dimanche 20 septembre 2026
Partez à la recherche des objectifs dans l’exposition et grâce à eux trouvez le code caché qui vous permettra d’accéder à la surprise que l’équipe du Musée vous a préparée
A partir de 14h jusqu’à 17h30.
Pour les enfants à partir de 4 ans, accompagnés d’au moins 1 adulte.
Entrée gratuite pour les enfants, doit d’entrée pour les adultes.
Visite libre dans les salles. .
Musée du Touquet-Paris-Plage Edouard Champion Angle avenue du golf avenue du château Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 05 62 62 musee@letouquet.com
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English :
L’événement Le secret des objectifs Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage
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