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AGENDA · Le Touquet-Paris-Plage

Le secret des objectifs Le Touquet-Paris-Plage

mercredi 9 septembre 2026 · Le Touquet-Paris-Plage

Informations pratiques

Début
mercredi 9 septembre 2026
Fin
mercredi 9 septembre 2026
Adresse
Musée du Touquet-Paris-Plage Edouard Champion Angle avenue du golf avenue du château
Ville
62520 Le Touquet-Paris-Plage
Département
Pas-de-Calais
Tarif

Le Touquet-Paris-Plage

Le secret des objectifs

Musée du Touquet-Paris-Plage Edouard Champion Angle avenue du golf avenue du château Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09
fin : 2026-09-09

Date(s) :
2026-09-09

Mercredi 9 septembre 2026
Samedi 12 septembre 2026
Dimanche 13 septembre 2026
Mercredi 16 septembre 2026
Samedi 19 septembre 2026
Dimanche 20 septembre 2026

Partez à la recherche des objectifs dans l’exposition et grâce à eux trouvez le code caché qui vous permettra d’accéder à la surprise que l’équipe du Musée vous a préparée
A partir de 14h jusqu’à 17h30.

Pour les enfants à partir de 4 ans, accompagnés d’au moins 1 adulte.
Entrée gratuite pour les enfants, doit d’entrée pour les adultes.
Visite libre dans les salles.   .

Musée du Touquet-Paris-Plage Edouard Champion Angle avenue du golf avenue du château Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 05 62 62  musee@letouquet.com

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English :

L’événement Le secret des objectifs Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage

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