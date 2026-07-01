Boulogne 70’s, Archives municipales, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

Boulogne 70’s 4 octobre – 4 décembre Archives municipales Pas-de-Calais

Tarifs

Entrée libre et gratuite

Visites guidées : 5 € par personne

Visites guidées moins de 16 ans : 3.5 € par personne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T14:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

Fin : 2026-12-04T13:30:00+01:00 – 2026-12-04T17:30:00+01:00

En explorant 26 thématiques, de A comme APO à Z comme ZAC Beaurepaire en passant par I comme Intervilles, T comme tabac… les Archives municipales de Boulogne-sur-Mer vous convient à un voyage dans un temps pas si lointain mais toutefois dépaysant… les années soixante-dix !

Cette décennie marquée par les crises économiques et les nombreux licenciements fut aussi celle de profonds bouleversements sociétaux, technologiques et culturels. Elle est aussi celle de la couleur ! Couleurs des vêtements, du papier-peint, des véhicules et surtout couleurs qui rejaillissent sur les pellicules des nouveaux appareils photographiques qui remplacent – du moins dans le cocon familial – le beau mais triste noir et blanc.

Boulogne 70’s, c’est faire un retour en arrière avec plaisir et/ou nostalgie pour se rendre compte d’un irrémédiable basculement de la société vers un autre parangon : le nôtre !

Archives municipales 11, rue de Bertinghen Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France 03 91 90 01 10

En explorant 26 thématiques, de A comme APO à Z comme ZAC Beaurepaire en passant par I comme Intervilles, T comme tabac… les Archives municipales de Boulogne-sur-Mer vous convient à un voyage dans un…

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