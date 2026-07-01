Boulogne-sur-Mer, de l’image photographique à l’image animée : Victor Planchon et les Frères Lumière, carré, Boulogne-sur-Mer

Informations pratiques

Boulogne-sur-Mer, de l’image photographique à l’image animée : Victor Planchon et les Frères Lumière Samedi 6 février 2027, 12h00 carré Pas-de-Calais

renseignement-réservations : 03.21.30.47.04 / 03.21.87.81.86

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-02-06T12:00:00+01:00 – 2027-02-06T13:00:00+01:00

Fin : 2027-02-06T12:00:00+01:00 – 2027-02-06T13:00:00+01:00

Le premier samedi de chaque mois, autour d’un apéritif et d’un thème défini, ces conférences décalées seront l’occasion de regarder des œuvres d’art sous un angle différent : anecdotes inédites, gros plans sur des détails. – à partir de 12 ans – , intervenant Eric Popu, professeur d’histoire / Ecran d’Opale, passionné d’histoire et de cinéma. » – en partenariat avec l’EMA et dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie 2026-2027

À Boulogne-sur-Mer, la conférence consacrée à Victor Planchon et aux Frères Lumière rappellera que c’est à Boulogne que furent mises au point les premiers films souples ayant permis de faire évoluer la photographie et de donner naissance au cinéma moderne.

Dans ses ateliers boulonnais de Capécure, Victor Planchon développa le film celluloïd utilisé par les frères Lumière pour leurs premières projections.

Le 8 mars 1896, les frères Lumière présentèrent à Boulogne-sur-Mer l’une des toutes premières projections publiques de l’histoire du cinéma.

Pour l’occasion, seront projetés et commentés les plus anciens films tournés à Boulogne-sur-Mer par les frères Lumière, précieux témoignages des débuts du 7ᵉ art.

Une plongée passionnante dans l’histoire d’une ville pionnière qui a contribué à l’invention du cinéma.

carré Place d’Argentine, 62200 Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

Le premier samedi de chaque mois, autour d’un apéritif et d’un thème défini, ces conférences décalées seront l’occasion de regarder des œuvres d’art sous un angle différent : anecdotes inédites, gros…

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