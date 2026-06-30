Informations pratiques

Tours

Boum De Noël 4 Kidz

146 rue Edouard Vaillant Tours Indre-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-20 16:00:00

fin : 2026-12-20 23:30:00

Date(s) :

2026-12-20

Comment ça deux soirées ? Se rappeler que l’amour vaincra c’est aussi valable pour les kidz. Alors, jamais deux sans trois moussaillon !

Pour finir en beauté cette merveilleuse saison, le Théâtre du Sous-Sol embrase le pont une dernière fois pour la famille. Venez vibrer, danser, rigoler, rêver sous la magie de Noël racontée par cette merveilleuse troupe tourangelle que le monde envier nous jalouse. Na !

Évidemment comme dirait France Gall vous connaissez la chanson Le pont se transformera en véritable dancefloor à l’issue du spectacle pour petit·e·s et grand·e·s.

On pourra se dire merci pour cette nouvelle traversée, avec les cœurs bien hauts et pleins de bisous ! 6 .

146 rue Edouard Vaillant Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire billetterie@bateauivre.coop

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English :

How were those two evenings? Remember that love conquers all—that goes for the kids, too. So, things always happen in threes, young sailor!

L’événement Boum De Noël 4 Kidz Tours a été mis à jour le 2026-06-26 par ADT 37