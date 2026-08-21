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Boum déguisée : Bouge ta couche ! Spécial Halloween, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

samedi 31 octobre 2026 · Bibliothèque Pierre Veilletet · Bordeaux

Boum déguisée : Bouge ta couche ! Spécial Halloween, Bibliothèque Pierre Veilletet, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Lieu
Bibliothèque Pierre Veilletet
Adresse
21 rue Domion, 33200 Bordeaux
Ville
33200 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Entrée libre

Boum déguisée : Bouge ta couche ! Spécial Halloween Samedi 31 octobre, 16h00 Bibliothèque Pierre Veilletet Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-31T16:00:00+01:00 – 2026-10-31T17:00:00+01:00
Fin : 2026-10-31T16:00:00+01:00 – 2026-10-31T17:00:00+01:00

Bibliothèque Pierre Veilletet 21 rue Domion, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 24 57 67 60 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
Aujourd’hui, on fait la fête à la bibliothèque ! Entre swing, rock et rondes, viens te déhancher dans ton plus beau costume !

Licence ouverte

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