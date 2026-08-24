Boum d’Halloween de l’association Récréactions Salle des fêtes Monflanquin
samedi 31 octobre 2026 · Salle des fêtes · Monflanquin
Informations pratiques
Monflanquin
Boum d’Halloween de l’association Récréactions
Salle des fêtes Place du 8 mai 1945 Monflanquin Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 18:30:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Rendez-vous le 31 octobre pour fêter Halloween !
Boum, bonbons, restauration, buvette, musique, just dance, activités diverses, tombola.
Rendez-vous le 31 octobre pour fêter Halloween !
Boum, bonbons, restauration, buvette, musique, just dance, activités diverses, tombola. .
Salle des fêtes Place du 8 mai 1945 Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 11 72 02 recreactions.monflanquin@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Boum d’Halloween de l’association Récréactions
See you on October 31 for Halloween!
Balls, candy, food, refreshments, music, just dance, various activities, tombola.
L’événement Boum d’Halloween de l’association Récréactions Monflanquin a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Coeur de Bastides
À voir aussi à Monflanquin (Lot-et-Garonne)
- Exposition des artistes Martine De Souza et Mario De Souza Salle d’Aquitaine Monflanquin 11 septembre 2026
- Soirée Karaoké Restaurant La Marmaille Monflanquin 11 septembre 2026
- Forum des associations de Monflanquin Monflanquin 12 septembre 2026
- Vente de livres Rue Sainte Marie Monflanquin 12 septembre 2026
- Les innovations techniques au Moyen Âge, Musée des Bastides, Monflanquin 19 septembre 2026