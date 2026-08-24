Boum d’Halloween de l’association Récréactions Salle des fêtes Monflanquin

Informations pratiques

Monflanquin

Boum d’Halloween de l’association Récréactions

Salle des fêtes Place du 8 mai 1945 Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 18:30:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Rendez-vous le 31 octobre pour fêter Halloween !

Boum, bonbons, restauration, buvette, musique, just dance, activités diverses, tombola.

Rendez-vous le 31 octobre pour fêter Halloween !

Boum, bonbons, restauration, buvette, musique, just dance, activités diverses, tombola. .

Salle des fêtes Place du 8 mai 1945 Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 11 72 02 recreactions.monflanquin@gmail.com

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English : Boum d’Halloween de l’association Récréactions

See you on October 31 for Halloween!

Balls, candy, food, refreshments, music, just dance, various activities, tombola.

L’événement Boum d’Halloween de l’association Récréactions Monflanquin a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Coeur de Bastides