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Boum d’Halloween de l’association Récréactions Salle des fêtes Monflanquin

samedi 31 octobre 2026 · Salle des fêtes · Monflanquin

Boum d’Halloween de l’association Récréactions Salle des fêtes Monflanquin

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Salle des fêtes
Adresse
Place du 8 mai 1945
Ville
47150 Monflanquin
Département
Lot-et-Garonne
Tarif

Monflanquin

Boum d’Halloween de l’association Récréactions

Salle des fêtes Place du 8 mai 1945 Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 18:30:00
fin : 2026-10-31

Date(s) :
2026-10-31

Rendez-vous le 31 octobre pour fêter Halloween !
Boum, bonbons, restauration, buvette, musique, just dance, activités diverses, tombola.
Rendez-vous le 31 octobre pour fêter Halloween !
Boum, bonbons, restauration, buvette, musique, just dance, activités diverses, tombola.   .

Salle des fêtes Place du 8 mai 1945 Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 11 72 02  recreactions.monflanquin@gmail.com

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English : Boum d’Halloween de l’association Récréactions

See you on October 31 for Halloween!
Balls, candy, food, refreshments, music, just dance, various activities, tombola.

L’événement Boum d’Halloween de l’association Récréactions Monflanquin a été mis à jour le 2026-08-24 par OT Coeur de Bastides

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