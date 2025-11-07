Boum d’Halloween Montceaux
samedi 31 octobre 2026 · Montceaux
Informations pratiques
Montceaux
Boum d’Halloween
Salle des Fêtes Montceaux Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-10-31
Ca y’est, c’est bientôt Halloween ! L’occasion de venir le célébrer à Montceaux et de participer à une boum avec animations, DJ et restauration !
Une boisson offerte pour les parents déguisés !
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Salle des Fêtes Montceaux 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 28 18 02 soudesecolesmontceaux@gmail.com
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English :
It’s almost Halloween! It’s time to come and celebrate at Montceaux with a party, DJ and catering!
A free drink for parents in costume!
L’événement Boum d’Halloween Montceaux a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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