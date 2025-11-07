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AGENDA · Montceaux

Boum d’Halloween Montceaux

samedi 31 octobre 2026 · Montceaux

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Adresse
Salle des Fêtes
Ville
01090 Montceaux
Département
Ain
Tarif

Montceaux

Boum d’Halloween

Salle des Fêtes Montceaux Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31
fin : 2026-10-31

Date(s) :
2026-10-31

Ca y’est, c’est bientôt Halloween ! L’occasion de venir le célébrer à Montceaux et de participer à une boum avec animations, DJ et restauration !
Une boisson offerte pour les parents déguisés !
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Salle des Fêtes Montceaux 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 64 28 18 02  soudesecolesmontceaux@gmail.com

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English :

It’s almost Halloween! It’s time to come and celebrate at Montceaux with a party, DJ and catering!
A free drink for parents in costume!

L’événement Boum d’Halloween Montceaux a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme Val de Saône Centre

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