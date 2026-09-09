AGENDA · Montceaux
Concours des vétérans Montceaux
mercredi 9 septembre 2026 · Montceaux
Informations pratiques
Montceaux
Concours des vétérans
Aire de loisirs Montceaux Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-09
fin : 2026-09-09
Date(s) :
2026-09-09
Venez nombreux participer à ce concours des vétérans proposé par le club !
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Aire de loisirs Montceaux 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 65 96 petanque.montceaux01@gmail.com
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English :
Come and take part in this veterans’ competition organized by the club!
L’événement Concours des vétérans Montceaux a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme Val de Saône Centre
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