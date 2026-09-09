Informations pratiques

Montceaux

Concours des vétérans

Aire de loisirs Montceaux Ain

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09

fin : 2026-09-09

Date(s) :

2026-09-09

Venez nombreux participer à ce concours des vétérans proposé par le club !

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Aire de loisirs Montceaux 01090 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 69 65 96 petanque.montceaux01@gmail.com

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English :

Come and take part in this veterans’ competition organized by the club!

L’événement Concours des vétérans Montceaux a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme Val de Saône Centre