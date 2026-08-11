Boum pour enfants animée par DJ Kéké, Médiathèque Jacques-Lanzmann, Loches

Informations pratiques

Boum pour enfants animée par DJ Kéké Samedi 3 octobre, 16h00 Médiathèque Jacques-Lanzmann Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Pour cloturer la fête de la médiathèque, les enfants entrent dans la danse !

Boum pour enfants animée par DJ Kéké

Médiathèque Jacques-Lanzmann 24 AVENUE DES BAS CLOS 37600 Loches Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0247592957 http://www.mairie-loches.fr

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