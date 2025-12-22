Histoires pour les tout-petits (0-3 ans), Loches

Histoires pour les tout-petits (0-3 ans)

24 Avenue des Bas Clos Loches Indre-et-Loire

Début : 2026-01-14 10:30:00

fin : 2026-03-11 11:30:00

2026-01-14 2026-01-28 2026-02-11 2026-02-25 2026-03-11 2026-03-25 2026-04-08 2026-04-22 2026-05-06 2026-05-20 2026-06-03 2026-06-17

Venez écouter des histoires avec vos tout-petits dans l’espace bouts d’choux de la médiathèque. Pour les premiers pas de bébé vers la lecture et découvrir de beaux albums !

24 Avenue des Bas Clos Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 29 57 mediatheque@mairieloches.com

English :

Come and listen to stories with your little ones in the bouts d?choux area. Take your baby’s first steps towards reading and discover beautiful books!

