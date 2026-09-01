Informations pratiques

Loches

Concert de percussions

24 Avenue des Bas Clos Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 16:00:00

fin : 2026-09-12 16:45:00

Date(s) :

2026-09-12

Xylophones, glockenspiels, cajons, bongos, djembés, claves, cloches et bien d’autres accessoires seront réunis pour un concert à l’unisson.

Concert proposé par les élèves de l’école de musique de Loches.

Xylophones, glockenspiels, cajons, bongos, djembés, claves, cloches et bien d’autres accessoires seront réunis pour un concert à l’unisson.

Concert proposé par les élèves de l’école de musique de Loches. .

24 Avenue des Bas Clos Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 29 57 mediatheque@mairieloches.com

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English :

Xylophones, glockenspiels, cajons, bongos, djembes, claves, bells, and many other instruments will come together for a concert in unison.

Concert presented by the students of the Loches Music School.

L’événement Concert de percussions Loches a été mis à jour le 2026-08-24 par ADT 37