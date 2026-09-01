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Concert de percussions Loches

samedi 12 septembre 2026 · Loches

Concert de percussions Loches

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
24 Avenue des Bas Clos
Ville
37600 Loches
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Loches

Concert de percussions

24 Avenue des Bas Clos Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 16:00:00
fin : 2026-09-12 16:45:00

Date(s) :
2026-09-12

Xylophones, glockenspiels, cajons, bongos, djembés, claves, cloches et bien d’autres accessoires seront réunis pour un concert à l’unisson.
Concert proposé par les élèves de l’école de musique de Loches.
Xylophones, glockenspiels, cajons, bongos, djembés, claves, cloches et bien d’autres accessoires seront réunis pour un concert à l’unisson.
Concert proposé par les élèves de l’école de musique de Loches.   .

24 Avenue des Bas Clos Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 29 57  mediatheque@mairieloches.com

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English :

Xylophones, glockenspiels, cajons, bongos, djembes, claves, bells, and many other instruments will come together for a concert in unison.
Concert presented by the students of the Loches Music School.

L’événement Concert de percussions Loches a été mis à jour le 2026-08-24 par ADT 37

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