Visite guidée de l’exposition Emmanuel Lansyer et le Japon un artiste collectionneur

1 Rue Lansyer Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 18:00:00

fin : 2026-10-09 19:00:00

Date(s) :

2026-09-04 2026-10-09

Emmanuel Lansyer nous fait voyager au Japon grâce à ses collections personnelles. Laissez-vous emporter par la beauté des objets acquis par le peintre et découvrez leur histoire, du Japon jusqu’en France.

Sur inscription.

Emmanuel Lansyer nous fait voyager au Japon grâce à ses collections personnelles. Laissez-vous emporter par la beauté des objets acquis par le peintre et découvrez leur histoire, du Japon jusqu’en France.

Sur inscription. .

1 Rue Lansyer Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82 info@loches-valdeloire.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Who is Louis Delaporte? Why did he become a sailor? How did he get to Angkor? So many mysteries and questions that will be answered during a guided tour of the exhibition. Discover the story of this enigmatic Lochois and travel all the way to Cambodia.

L’événement Visite guidée de l’exposition Emmanuel Lansyer et le Japon un artiste collectionneur Loches a été mis à jour le 2026-02-24 par ADT 37