Loches

Atelier Fantaisies d’écriture

24 Avenue des Bas Clos Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 15:00:00

fin : 2026-11-03 17:00:00

Date(s) :

2026-06-02 2026-09-01 2026-10-06 2026-11-03 2026-12-01

Chaque 1er mardi du mois, Françoise Cousseau vous met au défi de ses jeux d’écriture. Imaginez et écrivez à partir d’un mot, d’une phrase, d’une situation. Peu importe votre niveau, l’objectif est de vous amuser avec les mots !

Chaque 1er mardi du mois, Françoise Cousseau vous met au défi de ses jeux d’écriture. Imaginez et écrivez à partir d’un mot, d’une phrase, d’une situation. Peu importe votre niveau, l’objectif est de vous amuser avec les mots ! .

24 Avenue des Bas Clos Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 29 57 mediatheque@mairieloches.com

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English :

Every first tuesday of the month, Françoise Cousseau challenges you to her writing games. Imagine and write from a word, a sentence, a situation. No matter what your level is, the goal is to have fun with words!

L’événement Atelier Fantaisies d’écriture Loches a été mis à jour le 2026-05-08 par ADT 37