Asso’s en fête Loches
samedi 5 septembre 2026 · Loches
Informations pratiques
Loches
Asso’s en fête
Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 10:00:00
fin : 2026-09-05 17:30:00
Date(s) :
2026-09-05
Le rendez-vous associatif incontournable depuis plus de 20 ans à Loches ! L’occasion de découvrir et rencontrer plus de 70 associations locales pour pratiquer sa passion ou devenir bénévole. Des démonstrations animeront la journée.
Le rendez-vous associatif incontournable depuis plus de 20 ans à Loches ! L’occasion de découvrir et rencontrer plus de 70 associations locales pour pratiquer sa passion ou devenir bénévole. Des démonstrations animeront la journée. .
Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 77 44 04 11 associations@mairieloches.com
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English :
For over 20 years, Loches has been the place to be for associations! An opportunity to discover and meet over 70 local associations, and practice your passion or become a volunteer. Demonstrations will enliven the day.
L’événement Asso’s en fête Loches a été mis à jour le 2026-07-08 par ADT 37
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