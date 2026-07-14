Informations pratiques

Loches

Asso’s en fête

Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 17:30:00

Date(s) :

2026-09-05

Le rendez-vous associatif incontournable depuis plus de 20 ans à Loches ! L’occasion de découvrir et rencontrer plus de 70 associations locales pour pratiquer sa passion ou devenir bénévole. Des démonstrations animeront la journée.

Le rendez-vous associatif incontournable depuis plus de 20 ans à Loches ! L’occasion de découvrir et rencontrer plus de 70 associations locales pour pratiquer sa passion ou devenir bénévole. Des démonstrations animeront la journée. .

Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 77 44 04 11 associations@mairieloches.com

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English :

For over 20 years, Loches has been the place to be for associations! An opportunity to discover and meet over 70 local associations, and practice your passion or become a volunteer. Demonstrations will enliven the day.

L’événement Asso’s en fête Loches a été mis à jour le 2026-07-08 par ADT 37