Loches

La visite troglo terroir

122 Route de Mauvières Loches Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 10:30:00

fin : 2026-09-13 12:30:00

Date(s) :

2026-08-11 2026-09-13

Découvrez une ancienne carrière de pierre, une champignonnière et les vignes sur le plateau.

Dégustation œnologique (sans obligation de consommation ni d’achat).

Prévoir vêtements chauds et lampe torche.

Découvrez une ancienne carrière de pierre, une champignonnière et les vignes sur le plateau.

Dégustation œnologique (sans obligation de consommation ni d’achat).

Prévoir vêtements chauds et lampe torche. 5 .

122 Route de Mauvières Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire mcfbouin@gmail.com

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English :

Discover an old stone quarry, a mushroom farm and the vines on the plateau.

?nological tasting (no obligation to eat or buy).

Bring warm clothing and a flashlight.

L’événement La visite troglo terroir Loches a été mis à jour le 2026-04-23 par Loches Touraine Châteaux de la Loire