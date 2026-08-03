Informations pratiques

Loches

Concert Volo

Avenue des Bas Clos Loches Indre-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – EUR

16

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

Sur scène, Volo fait la part belle aux titres de leur nouvel album Mine de rien tout en revisitant des titres de leur répertoire, de raconter des histoires et de se positionner puisque comme ils le chantent, mine de rien, on n’a pas disparu . Première partie Mesparrow.

Tournée Mine de rien (sortie album printemps 26) réalisé et mixé par Alexis Campet, Mine de rien est le titre de ce nouvel opus. Sur scène Volo fera la part belle aux titres de ce nouvel album tout en revisitant certains des titres emblématiques de leur répertoire riche, mine de rien, d’une centaine de chansons. Après plus de 20 ans de complicité, Frédo et Olivier Volovitch continuent de nous raconter des histoires et de se positionner, puisque comme ils le chantent en chœur Mine de rien, on n’a pas disparu .

Première partie Mesparrow. 16 .

Avenue des Bas Clos Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On stage, Volo highlights tracks from their new album *Mine de rien* while revisiting songs from their back catalog, telling stories, and making their presence known—because, as they sing, “Mine de rien, we haven’t disappeared.” Opening act: Mesparrow.

L’événement Concert Volo Loches a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT 37