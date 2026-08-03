Concert Volo Loches
samedi 12 septembre 2026 · Loches
Informations pratiques
Loches
Concert Volo
Avenue des Bas Clos Loches Indre-et-Loire
Tarif : 16 – 16 – EUR
16
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
Sur scène, Volo fait la part belle aux titres de leur nouvel album Mine de rien tout en revisitant des titres de leur répertoire, de raconter des histoires et de se positionner puisque comme ils le chantent, mine de rien, on n’a pas disparu . Première partie Mesparrow.
Tournée Mine de rien (sortie album printemps 26) réalisé et mixé par Alexis Campet, Mine de rien est le titre de ce nouvel opus. Sur scène Volo fera la part belle aux titres de ce nouvel album tout en revisitant certains des titres emblématiques de leur répertoire riche, mine de rien, d’une centaine de chansons. Après plus de 20 ans de complicité, Frédo et Olivier Volovitch continuent de nous raconter des histoires et de se positionner, puisque comme ils le chantent en chœur Mine de rien, on n’a pas disparu .
Première partie Mesparrow. 16 .
Avenue des Bas Clos Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
On stage, Volo highlights tracks from their new album *Mine de rien* while revisiting songs from their back catalog, telling stories, and making their presence known—because, as they sing, “Mine de rien, we haven’t disappeared.” Opening act: Mesparrow.
L’événement Concert Volo Loches a été mis à jour le 2026-07-31 par ADT 37
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