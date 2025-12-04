Rando nature

Place de la Marne Loches Indre-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 10:00:00

fin : 2026-08-06 14:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Prévoir pique-nique, pantalon, chaussures fermées et gourde.

RDV Office de Tourisme.

Partons ensemble pour une randonnée nature dans les prairies du Roy et laissez-vous surprendre par la richesse de ses paysages. Entre faune, flore et petites découvertes au fil de l’eau, profitez d’un moment convivial et ressourçant au grand air.

Prévoir pique-nique, pantalon, chaussures fermées et gourde. Les chiens ne sont pas acceptés.

Départ de l’Office de Tourisme. 5 .

Place de la Marne Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82 info@loches-valdeloire.com

English :

Let’s go for a nature hike and be surprised by the richness of the landscape. Between fauna, flora and little discoveries along the water, enjoy a convivial and rejuvenating moment in the fresh air.

Bring picnic, pants, closed shoes and water bottle.

RDV Tourist Office.

L’événement Rando nature Loches a été mis à jour le 2025-12-22 par ADT 37