Rando nature Loches
Rando nature Loches jeudi 6 août 2026.
Rando nature
Place de la Marne Loches Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-06 14:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Partons pour une randonnée nature et laissez-vous surprendre par la richesse de ses paysages. Entre faune, flore et petites découvertes au fil de l’eau, profitez d’un moment convivial et ressourçant au grand air.
Prévoir pique-nique, pantalon, chaussures fermées et gourde.
RDV Office de Tourisme.
Partons ensemble pour une randonnée nature dans les prairies du Roy et laissez-vous surprendre par la richesse de ses paysages. Entre faune, flore et petites découvertes au fil de l’eau, profitez d’un moment convivial et ressourçant au grand air.
Prévoir pique-nique, pantalon, chaussures fermées et gourde. Les chiens ne sont pas acceptés.
Départ de l’Office de Tourisme. 5 .
Place de la Marne Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82 info@loches-valdeloire.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Let’s go for a nature hike and be surprised by the richness of the landscape. Between fauna, flora and little discoveries along the water, enjoy a convivial and rejuvenating moment in the fresh air.
Bring picnic, pants, closed shoes and water bottle.
RDV Tourist Office.
L’événement Rando nature Loches a été mis à jour le 2025-12-22 par ADT 37