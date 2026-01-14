Concert Euromusica Loches
Concert Euromusica Loches lundi 3 août 2026.
Loches
Concert Euromusica
5 Chemin de la Prairie de la Foire Loches Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 17:30:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Concert de musique de chambre des inscrits aux stages Euromusica de l’été.
Concert de musique de chambre des inscrits aux stages Euromusica de l’été. .
5 Chemin de la Prairie de la Foire Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire stage.euromusica@gmail.com
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English :
Chamber music concert by participants in the summer Euromusica courses.
L’événement Concert Euromusica Loches a été mis à jour le 2026-05-08 par Loches Touraine Châteaux de la Loire
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