Loches

Concert Euromusica

5 Chemin de la Prairie de la Foire Loches Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 17:30:00

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Concert de musique de chambre des inscrits aux stages Euromusica de l’été.

Concert de musique de chambre des inscrits aux stages Euromusica de l’été. .

5 Chemin de la Prairie de la Foire Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire stage.euromusica@gmail.com

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English :

Chamber music concert by participants in the summer Euromusica courses.

L’événement Concert Euromusica Loches a été mis à jour le 2026-05-08 par Loches Touraine Châteaux de la Loire