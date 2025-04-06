Informations pratiques

Loches

Atelier d’art japonais Prénoms en art

8 Rue du Château Loches Indre-et-Loire

Tarif : 30 – 30 – EUR

30

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 14:30:00

fin : 2026-08-04 16:30:00

Date(s) :

2026-08-04

En compagnie de l’artiste japonaise Yumi Uchida, apprenez à écrire votre prénom en japonais et réalisez une création artistique pleine de couleurs. Visite de l’exposition du musée sur le Japon avant l’atelier.

A partir de 15 ans + adultes.

Réservation obligatoire.

En compagnie de l’artiste japonaise Yumi Uchida, apprenez à écrire votre prénom en japonais et réalisez une création artistique pleine de couleurs. Visite de l’exposition du musée sur le Japon avant l’atelier.

A partir de 15 ans + adultes.

Réservation obligatoire. 30 .

8 Rue du Château Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 48 21 patrimoine@mairieloches.com

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English :

Join Japanese artist Yumi Uchida to learn how to write your first name in Japanese and create a colorful work of art. Tour the museum’s exhibition on Japan before the workshop.

Ages 15 and up, plus adults.

Reservations required.

L’événement Atelier d’art japonais Prénoms en art Loches a été mis à jour le 2026-06-19 par ADT 37