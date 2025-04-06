Atelier d’art japonais Prénoms en art Loches
mardi 4 août 2026 · Loches
Informations pratiques
Loches
Atelier d’art japonais Prénoms en art
8 Rue du Château Loches Indre-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – EUR
30
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 14:30:00
fin : 2026-08-04 16:30:00
Date(s) :
2026-08-04
En compagnie de l’artiste japonaise Yumi Uchida, apprenez à écrire votre prénom en japonais et réalisez une création artistique pleine de couleurs. Visite de l’exposition du musée sur le Japon avant l’atelier.
A partir de 15 ans + adultes.
Réservation obligatoire.
En compagnie de l’artiste japonaise Yumi Uchida, apprenez à écrire votre prénom en japonais et réalisez une création artistique pleine de couleurs. Visite de l’exposition du musée sur le Japon avant l’atelier.
A partir de 15 ans + adultes.
Réservation obligatoire. 30 .
8 Rue du Château Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 59 48 21 patrimoine@mairieloches.com
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English :
Join Japanese artist Yumi Uchida to learn how to write your first name in Japanese and create a colorful work of art. Tour the museum’s exhibition on Japan before the workshop.
Ages 15 and up, plus adults.
Reservations required.
L’événement Atelier d’art japonais Prénoms en art Loches a été mis à jour le 2026-06-19 par ADT 37
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