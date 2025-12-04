Petites bêtes terrestres Loches
Petites bêtes terrestres Loches mardi 4 août 2026.
Petites bêtes terrestres
Place de la Marne Loches Indre-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 10:00:00
fin : 2026-08-04 12:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Partez à la rencontre des petites bêtes qui peuplent la terre ! Observez, découvrez et apprenez à reconnaître insectes, araignées et autres petites créatures dans leur habitat naturel.
Prévoir pantalon, chaussures fermées et gourde. Chiens non acceptés.
Départ à l’Office de Tourisme.
Place de la Marne Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 91 82 82 info@loches-valdeloire.com
English :
Meet the little creatures that inhabit the earth! Observe, discover and learn to recognize insects, spiders and other small creatures in their natural habitat.
Bring pants, closed shoes and a water bottle. Dogs not allowed.
Departure from the Tourist Office.
