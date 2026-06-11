Bouquets en fête Espace St Martin Montélimar
samedi 12 décembre 2026 · Espace St Martin · Montélimar
Informations pratiques
Montélimar
Bouquets en fête
Espace St Martin 1 rue Bernard Cathelin Montélimar Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-12
fin : 2026-12-13
Date(s) :
2026-12-12
Exposition d’environ 60 compositions florales réalisées par les membres de l’association d’art floral Les Liliacées .
Des réalisations seront proposées à la vente au profit du Téléthon.
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Espace St Martin 1 rue Bernard Cathelin Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 31 78 85 84 lesliliacees26@gmail.com
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English :
Exhibition of approximately 60 floral arrangements created by members of the floral art association Les Liliacées.
Some of the arrangements will be available for purchase, with proceeds going to the Telethon.
L’événement Bouquets en fête Montélimar a été mis à jour le 2026-06-11 par Montélimar Tourisme Agglomération
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