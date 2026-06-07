Bourdeaux

Bourdeaux Ludique

Maison des associations Bourdeaux Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 14:30:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07 2026-06-21

Permanence jeux et jouets pour toutes et tous.

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Maison des associations Bourdeaux 26460 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 60 33 78 49 toursdejeux.ludotheque@gmail.com

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English :

Games and toys for all.

L’événement Bourdeaux Ludique Bourdeaux a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Pays de Dieulefit-Bourdeaux