BOURGEOIS GENTILHOMME JARDIN DE L’OBSERVATOIRE DE JOLIMONT Toulouse

Toulouse

BOURGEOIS GENTILHOMME

JARDIN DE L’OBSERVATOIRE DE JOLIMONT 1 Avenue Camille Flammarion Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 20 – 20 – EUR

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 20:00:00

fin : 2026-07-07 22:45:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-08 2026-07-09

Un spectacle drôle, intelligent et qui ravive l’esprit !

Les jardins de l’observatoire ouvrent leurs portes pour vous faire profiter une pièce de théâtre en nocturne.

La comédie d’Épideaure vous fait découvrir une des oeuvres les plus connus de Molière

Monsieur Jourdain est un riche bourgeois qui n’a qu’une obsession Accéder à la noblesse, être considéré comme un homme de qualité . Pour cela, il est prêt à tout, y compris, de façon tyrannique, sacrifier sa famille, ses gens et ses biens. Qu’importe, il lui faut se doter de tout ce qui est nécessaire pour paraître cet homme de qualité .

Il engage, à cette fin, les dépenses les plus extravagantes. Le souci, c’est que ce brave homme, malgré toute sa volonté et son argent, n’a aucun talent, aucun esprit, aucune grâce. Le statut d’homme de qualité ne s’achète pas ! Car pour paraître, encore faut-il l’être et Monsieur Jourdain quoiqu’il fasse ne l’est pas, noble, et ne le sera jamais.Là où il était un bourgeois et père de famille respecté, il devient, par son travers, un homme couvert de ridicule dont tout le monde se moque et … profite impunément. 20 .

JARDIN DE L’OBSERVATOIRE DE JOLIMONT 1 Avenue Camille Flammarion Toulouse 31500 Haute-Garonne Occitanie +33 6 03 50 02 57 contact@comedieepidaure.fr

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English :

A funny, intelligent and witty show!

L’événement BOURGEOIS GENTILHOMME Toulouse a été mis à jour le 2026-04-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE