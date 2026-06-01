Bourse aux clivres et aux vinyles Vierzon
Bourse aux clivres et aux vinyles Vierzon samedi 13 juin 2026.
Vierzon
Bourse aux clivres et aux vinyles
10 Rue du Général de Gaulle Vierzon Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 17:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Chaque année, la médiathèque fait de la place dans ses collections en retirant certains documents (livres, albums, revues, vinyles…) .
10 Rue du Général de Gaulle Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 75 48 48
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English :
L’événement Bourse aux clivres et aux vinyles Vierzon a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de VIERZON
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