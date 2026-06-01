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Bourse aux clivres et aux vinyles Vierzon

Bourse aux clivres et aux vinyles Vierzon

Bourse aux clivres et aux vinyles Vierzon samedi 13 juin 2026.

Adresse : 10 Rue du Général de Gaulle

Ville : 18100 Vierzon

Département : Cher

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Vierzon

Bourse aux clivres et aux vinyles

10 Rue du Général de Gaulle Vierzon Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 09:00:00
fin : 2026-06-13 17:30:00

Date(s) :
2026-06-13

Chaque année, la médiathèque fait de la place dans ses collections en retirant certains documents (livres, albums, revues, vinyles…)   .

10 Rue du Général de Gaulle Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 75 48 48 

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English :

L’événement Bourse aux clivres et aux vinyles Vierzon a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de VIERZON

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