Vierzon

Bourse aux clivres et aux vinyles

10 Rue du Général de Gaulle Vierzon Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 09:00:00

fin : 2026-06-13 17:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Chaque année, la médiathèque fait de la place dans ses collections en retirant certains documents (livres, albums, revues, vinyles…) .

10 Rue du Général de Gaulle Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 75 48 48

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English :

L’événement Bourse aux clivres et aux vinyles Vierzon a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme de VIERZON