BOURSE AUX DISQUES Rue de la Croix Cordier Tinqueux
samedi 10 avril 2027 · Rue de la Croix Cordier · Tinqueux
Informations pratiques
Tinqueux
BOURSE AUX DISQUES
Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-10 10:00:00
fin : 2027-04-10 17:00:00
Date(s) :
2027-04-10
Tout public
Sam. 10 avril 10h > 17h
Le Carré Blanc Médiathèque
Entrée libre | Gratuit
Des vinyles ? En veux-tu, en voilà !
En résonance avec l’exposition Des Musiques et des mots de Tommaso Montagnani, le Carré Blanc vous propose de dégoter la perle rare qui manque à votre collection. Toute la journée, des disquaires vous attendent pour fouiller dans leurs bacs et chiner des pépites. .
Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux 51430 Marne Grand Est
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English : BOURSE AUX DISQUES
L’événement BOURSE AUX DISQUES Tinqueux a été mis à jour le 2026-08-05 par ADT de la Marne
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