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AGENDA · Tinqueux

BOURSE AUX DISQUES Rue de la Croix Cordier Tinqueux

samedi 10 avril 2027 · Rue de la Croix Cordier · Tinqueux

Informations pratiques

Début
samedi 10 avril 2027
Fin
samedi 10 avril 2027
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rue de la Croix Cordier
Adresse
LE CARRE BLANC
Ville
51430 Tinqueux
Département
Marne
Tarif
0 0 0 Gratuit Entrée libre

Tinqueux

BOURSE AUX DISQUES

Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-10 10:00:00
fin : 2027-04-10 17:00:00

Date(s) :
2027-04-10

Tout public
Sam. 10 avril 10h > 17h
Le Carré Blanc Médiathèque
Entrée libre | Gratuit

Des vinyles ? En veux-tu, en voilà !

En résonance avec l’exposition Des Musiques et des mots de Tommaso Montagnani, le Carré Blanc vous propose de dégoter la perle rare qui manque à votre collection. Toute la journée, des disquaires vous attendent pour fouiller dans leurs bacs et chiner des pépites.   .

Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux 51430 Marne Grand Est  

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English : BOURSE AUX DISQUES

L’événement BOURSE AUX DISQUES Tinqueux a été mis à jour le 2026-08-05 par ADT de la Marne

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