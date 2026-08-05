BOURSE AUX DISQUES Rue de la Croix Cordier Tinqueux

Informations pratiques

Tinqueux

BOURSE AUX DISQUES

Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-10 10:00:00

fin : 2027-04-10 17:00:00

Date(s) :

2027-04-10

Tout public

Sam. 10 avril 10h > 17h

Le Carré Blanc Médiathèque

Entrée libre | Gratuit

Des vinyles ? En veux-tu, en voilà !

En résonance avec l’exposition Des Musiques et des mots de Tommaso Montagnani, le Carré Blanc vous propose de dégoter la perle rare qui manque à votre collection. Toute la journée, des disquaires vous attendent pour fouiller dans leurs bacs et chiner des pépites. .

Rue de la Croix Cordier LE CARRE BLANC Tinqueux 51430 Marne Grand Est

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English : BOURSE AUX DISQUES

L’événement BOURSE AUX DISQUES Tinqueux a été mis à jour le 2026-08-05 par ADT de la Marne