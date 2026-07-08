Bourse aux disques vinyles, CD, BD Salon-de-Provence
dimanche 11 octobre 2026 · Salon-de-Provence
Informations pratiques
Salon-de-Provence
Bourse aux disques vinyles, CD, BD
Dimanche 11 octobre 2026 de 7h à 18h. Place Morgan Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 07:00:00
fin : 2026-10-11 18:00:00
Date(s) :
2026-10-11
Bourse aux disques vinyles, CD, BD
Ouvert aux particuliers et aux professionnels
Informations au 06 64 77 38 55 .
Place Morgan Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 64 77 38 55
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Exchange for vinyl records, CDs, comics
L’événement Bourse aux disques vinyles, CD, BD Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme de Salon de Provence
À voir aussi à Salon-de-Provence (Bouches-du-Rhône)
- Théâtre Le Bourgeois Gentilhomme Montée Du Puech Salon-de-Provence 8 juillet 2026
- Géocaching au cœur du plateau du Tallagard Tallagard Salon-de-Provence 9 juillet 2026
- Jeudis Jazz au Jardin Salon-de-Provence 9 juillet 2026
- Festival Latino Cubano 4ème Edition Montée Du Puech Salon-de-Provence 10 juillet 2026
- JG GEROLD, Le souffle de l’Ame – Jean-François GEROLD, – CHATEAU DE L’EMPERI Salon De Provence 13 juillet 2026