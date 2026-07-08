Informations pratiques

Salon-de-Provence

Bourse aux disques vinyles, CD, BD

Dimanche 11 octobre 2026 de 7h à 18h. Place Morgan Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 07:00:00

fin : 2026-10-11 18:00:00

Date(s) :

2026-10-11

Bourse aux disques vinyles, CD, BD

Ouvert aux particuliers et aux professionnels



Informations au 06 64 77 38 55 .

Place Morgan Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 64 77 38 55

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English :

Exchange for vinyl records, CDs, comics

L’événement Bourse aux disques vinyles, CD, BD Salon-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de Tourisme de Salon de Provence