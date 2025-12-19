Bourse aux jouets

30B Route de Bellême Berd’huis Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22 10:00:00

fin : 2026-11-22 16:00:00

Date(s) :

2026-11-22

Bourse aux jouets organisée par le comité des fêtes de Berd’huis à la salle des fêtes de Berd’huis. .

30B Route de Bellême Berd’huis 61340 Orne Normandie +33 6 48 85 92 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Bourse aux jouets

L’événement Bourse aux jouets Berd’huis a été mis à jour le 2025-12-19 par OT CdC Coeur du Perche